Bez maseczki do lasu, więcej osób w sklepach i kościołach od poniedziałku, 20.04.2020 r. Luzowanie restrykcji. Jest rozporządzenie

Co wolno od poniedziałku, 20.04.2020 r. Rada Ministrów przyjęła rozporządzenie

Godziny dla seniora

Obowiązują do odwołania od poniedziałku do piątku, w godz. 10:00 do 12:00. Tylko osoby powyżej 65. roku życia mogą wtedy robić zakupy i korzystać z punktów usługowych.