"Bezpiecznie nad wodą". Edukacyjna akcja Dziennika Bałtyckiego zakończona. Czego się dowiedzieliśmy? ZDJĘCIA Jakub Cyrzan

Bezpieczeństwo nad wodą to temat, który często poruszany jest po tym, gdy podczas wakacji dochodzi do tragedii. O zasadach bezpiecznego wypoczynku warto pamiętać jednak zawsze. Wystarczy bowiem chwila nieuwagi, by wymarzony urlop przerodził się w tragedię. Jak bezpiecznie zażywać morskich kąpieli? Dlaczego tak istotne na plaży są... kosmetyki? Jak wygląda praca ratownika? O tym i wielu innych aspektach można było porozmawiać z ekspertami podczas akcji Dziennika Bałtyckiego "Bezpiecznie nad wodą". Podczas eventu nad Bałtykiem nie zabrakło także atrakcji dla najmłodszych.