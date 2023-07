Bezpieczny Kredyt 2% - sprawdź, jakie duże mieszkanie można kupić i ile wyniesie suma dopłat

"Bezpieczny kredyt 2%" już dostępny

Zaletą programu '"Bezpieczny Kredyt 2%" są nie tylko dopłaty pomniejszające raty, ale również znacznie wyższa dostępna kwota kredytu oraz brak wymogu posiadania wkładu własnego. To daje możliwość zakupu mieszkania, tym, którzy nie mogli sobie na to pozwolić. Jak wynika z najnowszego raportu Expandera i Rentier.io, uwzględniając dopłaty i obecny poziom cen mieszkań, przy racie wynoszącej 1500 zł będzie można kupić od 52 m2 w Sosnowcu, do 22 m2 w Warszawie. Poniżej znajdziesz wyliczenia dla 17 miast w Polsce, w tym Gdańska i Gdyni.