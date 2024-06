Bezpłatne badania mammograficzne. Sprawdź kiedy mammobus przyjedzie do Twojej miejscowości

W mammobusie do dyspozycji kobiet jest komfortowa poczekalnia oraz przebieralnia. Na miejscu elektroradiolog najpierw przeprowadza wywiad z pacjentką, a następnie wykonuje po dwa zdjęcia dla każdej piersi.

- Co ważne, w mammobusach mamy nowoczesny i bardzo dokładny sprzęt cyfrowy - mówi Andrzej Stencel, prezes Geneva Trust spółka z o.o. - Wynik badania jest zazwyczaj po około dwóch tygodniach od wizyty. Panie otrzymują go online. Jeśli lekarz zauważy na wykonanych zdjęciach coś niepokojącego, to pacjentka wraz z wynikiem otrzymuje zalecenia, co dalej powinna zrobić i gdzie powinna się zgłosić.