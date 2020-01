Bezpłatny test wykrywającego wirusa HCV dla pacjentów ETER-MED. Sprawdź, gdzie i jak się zapisać!

Testy można wykonać w dni robocze, po godzinie 12 w następujących gabinetach zabiegowych:

Gdańsk, Żabi Kruk 10,

Gdańsk, Kazimierza Wielkiego 1 (AWFIS),

Cedry Wielkie, Płażyńskiego 18,

Ostaszewo, Kościuszki 37,

Sztutowo, Kanałowa 7.

Test wykonywany jest z kropli krwi. Jeżeli wynik będzie pozytywny pacjent otrzyma od pielęgniarki/pielęgniarza skierowanie na dalszą bezpłatną diagnostykę.

Dalsze badania będą mogły być przeprowadzone w wskazanym punkcie pobrań laboratorium Bruss.

Test wykrywający wirusa HCV

Test wykrywający wirusa hcvWirus hcv wywołuje wirusowe zapalenie wątroby typu C.

Choroba ta przez wiele lat może przebiegać bezobjawowo lub powodować objawy grypopodobne takie jak zmęczenie, bóle mięśni i stawów czy podwyższoną temperaturę. W takich sytuacjach pacjenci latami są leczeni na inne schorzenia zanim zostanie postawiona prawidłowa diagnoza. Niestety bardzo często dzieje się to w momencie, kiedy wirus dokonał już trudnych do cofnięcia zmian, np. doprowadził do rozwoju marskości wątroby czy raka wątrobowokomórkowego.

Szacuje się, że w Polsce aż 150 tys. osób może być zakażonych wirusem HCV. Spośród nich, aż 86% o tym nie wie!

Obecnie dostępne są leki, które w blisko 100% przypadków eliminują go z organizmu. Kluczowy jest czas. Im szybciej uda się zwalczyć HCV, tym większa szansa na uniknięcie poważnych zdrowotnych konsekwencji. Jedynym obecnie sposobem prewencji jest wczesna diagnostyka.