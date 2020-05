Białe noce. Na Pomorzu możemy podziwiać te niezwykłe zjawisko astronomiczne jeszcze przez dwa miesiące

Z astronomicznego punktu widzenia noc jest zjawiskiem, gdy Słońce skrywa się poniżej 18° pod horyzontem. W takiej sytuacji niebo staje się na tyle ciemne, że nie dostrzegamy już łuny słonecznej nad widnokręgiem. Gdy Słońce jest płycej mamy zmierzch lub świt. Na naszej szerokości geograficznej w okolicach przesilenia letniego Słońce zachodzi na tak krótki czas, że nie jest w stanie osiągnąć głębokości wystarczającej do zaistnienia nocy astronomicznej. Z tego powodu mamy nocą długi zmierzch przechodzący płynnie w świt. Taką sytuację nazywamy białą nocą. W Polsce białe noce zaczynają pojawiać się najwcześniej na północy i stopniowo ogarniają cały kraj.

Gdańsk/Sopot/Gdynia - 10.05-2.08

Suwałki - 11.05-1.08

Szczecin - 14.05-29.07

Bydgoszcz - 15.05-28.07

Olsztyn - 13.05-30.07

Białystok - 15.05-28.07

Gorzów Wlkp. - 17.05-26.07

Poznań - 18.05-25.07

Warszawa - 19.05 - 24.07

Zielona Góra - 21.05 - 22.07

Łódź - 22.05 - 22.07

Lublin - 24.05 - 19.07

Rzeszów - 1.06 - 11.07

Katowice - 30.05-11.07

Wrocław - 25.05-18.07

Podczas białych nocy podziwiaj Obłoki Srebrzyste

Białe noce to też czas Obłoków Srebrzystych, bo z początkiem czerwca rozpoczyna się sezon obserwowania tych najwyższych chmur mezosferycznych NLC widocznych z powierzchni Ziemi. Pojawiają się one co roku na półkuli północnej, głównie pomiędzy 50° i 70° szerokości geograficznej. Obłoki Srebrzyste najczęściej można dostrzec przy dobrej pogodzie, gdy Słońce znajduje się kilka lub kilkanaście stopni poniżej horyzontu.