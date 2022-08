Biało-zielona katastrofa w obronie - brakuje tylko czerwonego dywanu dla przeciwników. Co się dzieje z Mario Malocą i Michałem Nalepą?

Trudno w to uwierzyć, ale Lechia ma najgorszą defensywę w lidze. W czterech kolejkach straciła już dziesięć goli! To więcej niż niektóre drużyny, które rozegrały po pięć spotkań. Dodając do tego cztery gry w eliminacjach Ligi Konferencji Europy, wychodzi szokujący bilans. Gdańszczanie tylko raz nie stracili gola. I, co ciekawe, było to na wyjeździe z Rapidem Wiedeń, czyli z teoretycznie najtrudniejszym przeciwnikiem. Dwa gole wbiła Lechii Akademija Pandev, dwa w rewanżu Rapid.

Do tego w lidze 0:3 z Wisłą Płock, 3:2 z Widzewem Łódź, 0:1 z Koroną Kielce i ostatnio 1:4 w Radomiu. To naprawdę szokujące jak na zespół z aspiracjami do miejsc medalowych.

Popis nieudolności

I w zasadzie każdego z goli można było uniknąć. To nie tak, że rywal wzniósł się na wyżyny, rozklepał piłkarzy Lechii i zrobił akcję rodem z Ligi Mistrzów. To były trafienia po prostych błędach.