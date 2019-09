Biblioteczka w wyschniętym drzewie nad Kanałem Raduni w dzielnicy Orunia-Św. Wojciech-Lipce. Kasztanowiec zyskał drugie życie

Radny dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce Leszek Wincełowicz, który jest także inicjatorem tej interesującej akcji w rozmowie z jednym z mediów tłumaczy, że cały czas napływają do niego pytania o to, czy można przynosić książki. Tak więc nowych lektur nie zabraknie. Wiadomo także, że niedawno w mini biblioteczce na gdańskiej Oruni znalazła się pozycja, która jakiś czas temu wstrząsnęła światem. Mowa oczywiście o "Pięćdziesięciu twarzach Greya". Podobno bardzo szybko została wypożyczona.

Jeden z radnych dzielnicy Orunia-Św.Wojciech-Lipce tłumaczy, że wraz z mieszkańcami wystąpiono do miasta z prośbą o niewycinanie tego około 3-metrowego kasztanowca. Wszystko po to, aby uchronić go przed straceniem. Po pewnym czasie urząd wydał zgodę i wnioskodawcy mogli przystąpić do działania.

To właśnie wtedy do przedsięwzięcia dołączył się mieszkaniec dzielnicy i słynny rzeźbiarz - Dominik Kazimierczak. Zaoferował, że wykona drewniane drzwiczki z orłem i gdańskim herbem na czele. Jak zapowiedział - tak zrobił. Warto też wspomnieć, że oprócz imponująco kolorowych drzwiczek wykonał on także półki.