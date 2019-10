Biedronki azjatyckie w Polsce. Plaga owadów na oknach i w domach. Pojawiają się w październiku. Jak je rozpoznać? Te owady gryzą! 14.10

Jak rozpoznać biedronkę azjatycką? Jej ubarwienie może być od żółtego, po pomarańczowe, aż do czarnego, a ważna jest też liczba kropek - tym różni się od "naszych" biedronek. Biedronki azjatyckie mogą nie mieć kropek w ogóle albo mieć ich ponad 20! Ciało biedronek azjatyckich jest owalne, a długość może wynosić do 8 milimetrów. Dlaczego atakują w październiku? Biedronki azjatyckie odbywają długodystansowe loty w poszukiwaniu schronienia na zimę, stąd też pojawia się ich plaga w poszczególnych miejscach.

Biedronka azjatycka Harmonia axyridis. Biedronki w październiku na oknie. Co to za gatunek?

Biedronki azjatyckie to pochodzący z Azji gatunek chrząszcza z rodziny biedronkowatych, który w Polsce jest gatunkiem inwazyjnym. Oznacza to, że pojawił się tu dopiero kilka lat temu. Naturalny zasięg występowania biedronki azjatyckiej to tereny Azji, w których podczas wędrówek przybywa również na tereny Polski. To gatunek bardzo ekspansywny.

Październik to ulubiony miesiąc biedronek azjatyckich. Biedronki azjatyckie są niebezpieczne!

Prócz bycia agresywnymi te owady są uciążliwe także z innego powodu - wydzielają substancje, które mogą podrażniać oczy. Biedronki azjatyckie wytwarzają alergeny, które silnie mogą uczulać alergików.

Biedronka azjatycka. Jak wygląda? Jak ją rozpoznać?

Biedronka azjatycka bywa nazywana arlekinem lub harlekinem. W odróżnieniu od normalnie występujących biedronek, ta odmiana jest agresywna i groźna, bo gryzie, a to może skutkować problemami skórnymi i oddechowymi. Jak się przed nimi ochronić? Kiedy zauważymy ich szczególną aktywność na naszym oknie i parapecie, warto zamknąć okna. Przy wyższych temperaturach zwiększa się ich aktywność, więc szukając schronienia na zimę, będą próbowały wchodzić do mieszkań i domów. Jej ubarwienie jest czarne albo żółte, ma też dużą liczbę kropek na ciele - nawet 23. Biedronki azjatyckie bywają uciążliwe, bo jesienią szukają kryjówek. Siadają wówczas na oknach, parapetach, spacerują po naszych domach, żeby znaleźć jakąś szczelinę, w której mogą znaleźć schronienie. W odróżnieniu innych biedronek, te gryzą i dlatego są niebezpieczne dla alergików.