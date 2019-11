Bieg Niepodległej Sopot - 10.11.2019. Biegacze sprawdzą się na trasie 4,5 km w Parku Północnym i na plaży w Sopocie [program, trasa]

Otoczka Biegu Niepodległej w Sopocie jest wyjątkowa, dlatego też zawodom będzie towarzyszyć wyjątkowa, patriotyczna sceneria. Zostaną wyróżnione trzy strefy startowe: biała – dla uczestników ubranych w białe stroje, czerwona – dla uczestników ubranych w czerwone stroje oraz mieszana – dla uczestników ubranych dowolnie.

Zawodnicy z białej i czerwonej strefy będą startowali w dwóch liniach, równolegle do siebie. Zawodnicy ze strefy mieszanej wystartują na końcu. By wystartować w danej strefie, trzeba być ubranym pod kolor danej strefy. Co ważne, organizatorzy nie zapewniają odpowiednich strojów.

Organizatorzy, czyli The North Event i MOSiR Sopot, przygotowali dla zawodników odcinek około 4,5-km trasy po najbardziej reprezentatywnych terenach Sopotu, czyli po plaży i alejkach w centrum.