Bieg Niepodległej w Sopocie 2019. 462 biegaczy utworzyło biało-czerwoną flagę w kurorcie. Najszybszy na trasie 4,5 km był Kacper Kąkol

4,5 km to dystans, z jakim poradzą sobie nawet początkujący biegacze. Taki dystans to sama przyjemność, jeśli można go pokonać w pięknej, słonecznej pogodzie, a w dodatku w urokliwej części Sopotu. Rozgrywany w niedzielne przedpołudnie Bieg Niepodlegej spełnił wszystkie te warunki, więc uśmiechy nie znikały z twarzy uczestników. Podzieleni byli oni na białych i czerwonych, a odnosiło to się do kolorów koszulek i 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Start i meta zawodów zlokalizowane były na Skwerze Kuracyjnym. Trasa, w kierunku na północ od mola, wiodła natomiast alejkami Parku Północnego oraz plażą. Ta druga część dała się szczególnie we znaki, bo bieganie po piasku wymaga dobrego przygotowania kondycyjnego.

Najlepiej w niedzielę radził sobie Kacper Kąkol z Gdyni, który wygrał Bieg Niepodległej w czasie 15 minut i 6 sekund. 10 sekund po nim "kreskę" przeciął Kamil Trzaskalski z Gdańska. Trzeci Sebastian Waśkiewicz z Lipna miał czas 15.30. Co ciekawe, kobiece podium zdominowały gdynianki. Najszybsza na trasie 4,5 km była Zuzanna Głobiowska (czas 17.06), a za nią znalazły się Patrycja Angel (17.30) oraz Karolina Pawełczak (18.15).