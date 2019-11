Bieg Niepodległości z PKO Bankiem Polskim. Zwieńczenie cyklu PKO Grand Prix Gdyni w poniedziałek, 11 listopada [program, zapisy, trasa]

Ponad 6,5 tysiąca biegaczy zapisało swój akces do udziału w Biegu Niepodległości z PKO Bankiem Polskim, który odbędzie się w poniedziałek, 11 listopada 2019 roku w Gdyni. Tradycyjnie już na Skwerze Kościuszki będzie tego dnia biało i czerwono. Tradycyjnie już zawodnicy z różnych stron Polski będą się dobrze bawić przy okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Start do biegu głównego na dystansie 10 km odbędzie się na wysokości ORP „Błyskawica”. Pierwsi biegacze wyruszą na trasę o godz. 15, a kolejne fale zawodników w odstępach trwających od 1 do 4 minut. Limit czasu to 1 godzina i 45 minut. Biec może każdy, kto ukończył 16 lat i nie ma przeciwwskazań lekarskich do udziału w dyscyplinach sportowych typu wytrzymałościowego. Zawodnicy, po ukończeniu rywalizacji, otrzymają SMS-a z wynikiem na podany w formularzu zgłoszeniowym numer telefonu. Organizator, czyli Gdyńskie Centrum Sportu, przewidział pamiątkowe medale dla wszystkich uczestników, którzy w prawidłowy sposób wystartowali oraz ukończyli bieg.