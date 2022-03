Biegacze dla Ukrainy. Weź udział w charytatywnym, wirtualnym biegu na 5 km, a dochód trafi na rzecz uchodźców wojennych

Od 24 lutego 2022 roku, kiedy to putinowska Rosja zaatakowała Ukrainę, do Polski uciekło 672,5 tys. osób. To oficjalne dane Straży Granicznej z poranka 4 marca 2022 roku. Fala uchodźców wojennych, w przeważającej większości kobiet oraz ich małych dzieci, w pełni pokazuje obraz ludzkich cierpień oraz dramat rodzin. W tych trudnych czasach mobilizują się wszelkiego typu organizacje, stowarzyszenia, wolontariusze oraz osoby prywatne. Do pomocy przyłącza się także społeczność biegaczy.

- Zachęcamy do wzięcia udziału w wirtualnym biegu "Runners for Ukraine" - powiedział Michał Drelich, prezes Sport Evolution. - Całkowity przychód z biegu zostanie przekazany Polskiej Akcji Humanitarnej organizującej pomoc dla uchodźców wojennych z Ukrainy. Opłata startowa wynosi 20 złotych, ale w procesie rejestracji każdy uczestnik może również przekazać dowolną, dodatkową kwotę pieniędzy na rzecz pomocy naszym wschodnim sąsiadom. Każda złotówka się liczy i wierzymy, że społeczność biegowa w Polsce, ale też na całym świecie zaangażuje się i wesprze uchodźców wojennych z Ukrainy.