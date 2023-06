Biegali i promowali krwiodawstwo w Gdańsku. Zobaczcie zdjęcia z dwóch dystansów z zawodów "Gdańsk tętni dobrem"

Wyniki biegu "Gdańsk tętni dobrem" 10.06.2023

Biegacze to ludzie o wielkich sercach. Ich aktywność fizyczna powoduje, że na życie patrzą z większym optymizmem. Nic więc dziwnego, że łączą się w takich imprezach, jak chociażby ta w Gdańsku, gdzie promowana była idea honorowego krwiodawstwa. Bieg "Gdańsk tętni dobrem" rozgrywany był na dwóch dystansach - 3,2 km (dystans short) oraz 9 km (dystans long).

Początkowo organizatorzy chcieli nawiązać długością wytyczonej trasy do 450 ml krwi, jaką to można jednorazowo oddać w punktach krwiodawstwa. Ostatecznie zdecydowali się jednak na pewne modyfikacje. Zaprosili uczestników do parku Reagana w Gdańsku. A na jego alejkach i okolicznych terenach zielonych, z dala od głównych ulic miasta, mógł się sprawdzić każdy. Jakby tego było mało, za pakiety startowe i udział nie trzeba było opłacać wpisowego.