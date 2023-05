Biegun OCR po raz kolejny na plaży w Gdyni Orłowie. Bieg przeszkodowy na trzech różnych dystansach 1 lipca 2023 roku

Bieg przeszkodowy Biegun OCR w Gdyni 1.07.2023

W ramach zawodów Biegun OCR uczestnicy mają do wyboru różne kategorie, wśród których są open, elite, b4-before, bieg rodzinny (najmłodsi muszą mieć minimum 4 lata) oraz kids (w przedziale wiekowym 6-12 lat). Organizatorzy na trasie w Gdyni przygotują około 30 przeszkód, a w zależności od wyboru kategorii do pokonania będzie 4,5 km, 7 km lub 10 km. Najmłodsi sprawdzą się na trasach liczących ok. 1,2 oraz 2 km.

Na trasie pojawią się dwa rodzaje przeszkód: naturalne uwarunkowane ukształtowaniem terenu (np. podbiegi) oraz specjalnie przygotowane konstrukcje, których liczba i stopień trudności uzależniona będzie od wybranej kategorii. Organizatorzy chwalą się wypracowaniem autorskich barier. Podczas zawodów Biegun OCR trzeba sobie poradzić m.in. z leniwcem, parapetem, cumą, kołowrotami, piramidą i worami.