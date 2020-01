Biesiada trójmiejskich felietonistów. Wskazali absurdy 2019 roku

Lepsza wagina na patyku niż Marian Banaś w NIK-u - takie motto wybrano dla 27. Biesiady Felietonistów, która tym razem odbyła się w kameralnym, acz gościnnym wnętrzu klubu Neighbour's Kitchen w Gdańsku.

Trójmiejscy felietoniści wskazali najbardziej absurdalne wydarzenia i postaci 2019 roku. Kryształowo-pancerny Banaś, któremu nikt nie podskoczy, łącznie z Kubackim został wybrany Człowiekiem Roku. Za najważniejsze Wydarzenie Roku uznano występ Rafała Zawieruchy w filmie Tarantino, gdzie wypowiedział dwa zdania od tyłu, jako Roman Polański. W tym kontekście nie dziwi, że tytuł Kiczu Roku przypadł filmowi „Polityka” Patryka Vegi, czyli przykładowi jak król tandety chce zostać Kieślowskim. Artystyczny, a ściślej biorąc literacki charakter miał też Cios Roku wymierzony przez komisję noblowską w ministra Glińskiego, który nie doczytał.

Duże podniecenie wzbudziło jak zwykle głosowanie nad Zboczeniem Roku. Zgłaszany był ekologizm, jako lewacko-marksistowski ruch prowadzący do stosunków z drzewami, histeria prawicy na widok waginy na kijku na gdańskiej Paradzie Równości, 500 plus jako więdnący akt erekcyjny pod gmachem polskiej dzietności oraz hejterka „Mała Emi” robiąca to „dla dobra Polski” z pewnym sędzią. Wygrała jednak gwałtowna namiętność Jacka Kurskiego do psa pasterskiego o imieniu Zenek, który wyje raz do roku w sylwestra, w okolicach Zakopanego. Numer Roku to imienne kody dostępu do porno, jakie Ministerstwo Cyfryzacji chce przydzielać każdemu dorosłemu Polakowi z osobna, czyli przykład reformy od d... strony.

Budzącą zwykle wiele emocji kategorię Idioty Roku wygrał prof. Eryk Łon z Rady Polityki Pieniężnej, który sprzeciwił się przyjęciu przez Polskę euro, bo to wbrew przepowiedniom fatimskim i wizjom siostry Bernadety. Na przeciwległym biegunie znalazł się Robert Kubica. Za drugą szansę dla rencisty i celową jazdę na końcu stawki, by jak najdłużej prezentować logo Orlenu - uznano go Cwaniakiem Roku.

Na miano Skandalu Roku zasłużyła odmowa przez prezydenta Dudę wspólnej sweet-foci z Krystyną Pawłowicz i Stanisławem Piotrowiczem podczas ślubowania pod osłoną nocy. Pochylono się też nad ciężkim losem wicemarszałka Karczewskiego, który z rządowej willi został zesłany do 3-pokojowej klitki na warszawskim Powiślu (Martyrologia Roku). Autorem Happeningu Roku był pierwszy Polak w USA bez wizy, który przypadkowo okazał się pracownikiem TVP, byłym radnym PiS, i który po przylocie przypadkowo spotkał na lotnisku Marcina Gortata. Za to uroczystości nadania nazwy szkole w Łabuniach im. Dzieci Zamojszczyzny, podczas której 12-letni uczniowie w mundurach gestapo wykonywali wyroki na 7-letnich uczniach w pasiakach, czyli polityka historyczna na pełnym gazie - to już oczywista Paranoja Roku.

Liczne były wątki lokalne. Nieudana próba przyłączenia Gdańska do Polski przez Słowianina Grzegorza Brauna w kategorii Bubel Roku, tylko nieznacznie wygrała z systemem roweru metropolitalnego Mevo, który okazał się tak popularny, że trzeba go było skasować. Ten Tczew, którym rzyga Sławomir Neumann, to oczywiście Paw Roku.

Zwierzęciem Roku został drewniany słoń spalony wraz z parasolką Hello Kitty i książkami o Harrym Potterze przed gdańską parafią pod wezwaniem Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła i św. Katarzyny Szwedzkiej w akcie ewangelicznej walki z zabobonem. A Unik Roku wykonał abp Głódź unikający oglądania byle czego i karania księży pedofilów. Dużą szansę na Powiedzenie Roku miało „Tylko nie mów nikomu”, ostatecznie jednak ten tytuł zgarnął Maciej Gawin, radny wojewódzki PiS, powołany na stanowisko dyrektora szpitala Krystyna w Busku-Zdroju. Pytany przez dziennikarza o to, jakie ma ku temu kompetencje, odpowiedział szczerze: „Może to prywatna sprawa, ale dość długo chorowałem”.

