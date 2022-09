Bieszczady w obiektywie, czyli podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony. Zobaczcie najpiękniejsze zdjęcia z wędrówek

Bieszczady w obiektywie, czy podkarpackie góry z nieznanej dotąd strony

Bieszczady to jedno z ulubionych miejsc wielbicieli górskich wędrówek – góry te słyną z przepięknych krajobrazów i niewielkiej (w porównaniu z Tatrami) ilości turystów. Łagodne, a jednak skrywające dzikość i siłę, stanowią idealny cel dla fotografów z całego kraju – ci przemierzają czasem najmniej znane części gór w poszukiwaniu wyjątkowych miejsc. Niektóre z nich są tak różnorodne, że trudno stwierdzić, że to wciąż te same góry.