Bilet iTaxi już dostępny. Mieszkańcy Trójmiasta będą znali cenę kursu jeszcze przed zamówieniem taksówki

Jak przekonuje firma, w porównaniu do oferowanej przez innych przewoźników tzw. ceny gwarantowanej, która może ulec zmianie w przypadku nieprzewidzianych sytuacji na drodze, cena Biletu iTaxi jest zawsze stała. Oznacza to, że opłata za podróż nie zmieni się nawet wtedy, kiedy na drodze pojawi się wypadek, wzmożony ruch czy korki.

W chwili obecnej usługa ta dostępna jest tylko dla klientów indywidualnych i działa tylko przy włączonej płatności mobilnej w aplikacji.

Co to za aplikacja?

iTaxi to polska aplikacja służąca do zamawiania przejazdów taksówkarskich. Na rynku działa już od ponad 7 lat. Firma kieruje swoją ofertę przede wszystkim do klientów biznesowych zapewniając im rozbudowaną platformę do zarządzania licencjonowanymi przejazdami taxi w firmie.

Jak skorzystać z Biletu iTaxi?