Bilet metropolitalny już wkrótce? Pomorskie samorządy przygotowały projekt wspólnego biletu komunikacji miejskiej oraz kolejowej.

Wspólny bilet miesięczny na wszystkie środki komunikacji publicznej, w tym kolej ma kosztować – 150 zł za normalny i ok. 75 zł za ulgowy.

- Nie da się zbudować metropolii bez sprawnej komunikacji – mówi Marcin Skwierawski, wiceprezydent Sopotu. - Dlatego jest mi niezmiernie miło poinformować, że udało się wypracować projekt wspólnego biletu, który zostanie zaproponowany wszystkim gminom należącym do Metropolitalnego Związku Komunikacyjnego Zatoki Gdańskiej. Jestem przekonany, że tylko bilet obejmujący wszystkie gminy ma sens. To wspólna propozycja prezydenta Gdańska, Sopotu, Gdyni, która już znalazła uznanie innych samorządowców. To duże wydarzenie. Coś na co czekaliśmy bardzo długo, dziś staje się namacalne i realne.