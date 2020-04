Bilet Metropolitalny znów pod znakiem zapytania. Czy gminy będzie stać na dopłacanie do wspólnego biletu?

Wprowadzenie stanu epidemii, obostrzenia oraz pogarszająca się sytuacja gospodarcza prawdopodobnie znacznie opóźnią wprowadzenie wspólnego biletu okresowego dla 14 pomorskich gmin.

Według założeń z początku roku modyfikacja oferty miała wejść w życie 1 lipca 2020 r., pod warunkiem zaakceptowania przez poszczególne gminy wspólnej taryfy oraz zgody na partycypowanie w kosztach (łączną dopłatę oszacowano wówczas na ok. 9 mln zł). W obecnej sytuacji epidemiologicznej samorządowcy zmuszeni zostali do odłożenia tematu do urzędowych szuflad. W marcu, z uwagi na wprowadzone obostrzenia, nie doszło do zaplanowanego spotkania członków zgromadzenia związku i na razie nie wiadomo, kiedy będzie mogło się odbyć.