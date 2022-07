Biskupia Górka. 745 lat historii, która rozpada się na naszych oczach. Jak wygląda historyczna część Gdańska? [GALERIA] Kamil Kusier

Osada Górka, która niegdyś należała do biskupów kujawskich, to jedna z najbardziej charakterystycznych, a zarazem zaniedbanych części Gdańska. "Dziennik Bałtycki" wybrał się na podwórza budynków, na spacer ulicami Biskupiej Górki oraz zajrzał do środka zabytkowych kamienic, które, choć dotknięte przez czas i człowieka, to nadal zachwycają i coraz częściej odwiedzane są przez turystów, decydujących się odwiedzić Gdańsk, oraz przez samych mieszkańców, dla których to wciąż nieodkryte tereny.