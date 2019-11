Black Friday 2019. Najwięcej chętnych w sklepach z elektroniką? Lista sklepów z wyprzedażami

Black Friday 2019. Listopadowe wyprzedaże, promocje, zniżki. To już dziś!

Black Friday to największy na świecie dzień wyprzedaży. Na początku funkcjonował on tylko w Stanach Zjednoczonych, jednak jakiś czas temu przywędrował także do nas.

Co roku, podczas Black Friday, sklepy odwiedzają tysiące konsumentów, którzy chcą skorzystać ze specjalnych promocji i rabatów, które oferują niemal wszystkie sklepy.

BLACK FRIDAY - 27 LISTOPADA 2019

Black Friday 2019. Aktualna LISTA SKLEPÓW

W poprzednich akcjach rabatowych przeważała ilość sklepów odzieżowych. Na drugim miejscu znajdowały się drogerie i sklepy ze sprzętem AGD. Poniżej prezentujemy aktualizowaną listę sklepów, które biorą udział w Black Friday 2019 :