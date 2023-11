Black Friday 2023. Znamy dokładną datę. Co kupić podczas promocji i wyprzedaży? Zniżki na Black Friday

Skąd jest Black Friday?

Czarny Piątek przywędrował do Polski oczywiście ze Stanów Zjednoczonych. W USA oficjalne przygotowania do świąt startują właśnie w Black Friday. To "święto" przypada zawsze w pierwszy piątek po Dniu Dziękczynienia.

Nowa tradycja zaczęła obowiązywać również w krajach, w których Święto Dziękczynienia nie funkcjonuje, również w Polsce, gdzie tę datę wylicza się w inny sposób.