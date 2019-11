“Black Friday” już za tydzień! Przed nami czas największych wyprzedaży w roku. Sprawdź, co powinieneś wiedzieć i na co się przygotować

„Czarny Piątek” czyli pierwszy piątek po święcie Dnia Dziękczynienia, obchodzonego w Stanach Zjednoczonych w czwarty czwartek listopada. W tym roku wypada to na 29 listopada i może potrwać nawet do 1 grudnia, ponieważ bardzo często sklepy przedłużają ten dzień do aż trzech dni całego weekendu. „Czarny Piątek”, a raczej „Czarny weekend” to wielkie święto wyprzedaży i ogromnych obniżek cen wszelkiego rodzaju towarów. Jest to także oficjalny początek sezonu zakupów przedświątecznych. W akcji biorą udział zarówno sklepy stacjonarne, jak i internetowe.

Najważniejsze, aby podejść do sprawy rozważnie i świadomie. Musimy pamiętać, że promocje cały czas się zwiększają, jeśli więc w twoim ulubionym sklepie jest obecnie obniżka warto poczekać bo z pewnością już za chwile będziesz miał możliwość zapłacić za upatrzone łupy o wiele mniej... Lub niestety już ich nie będzie, ponieważ czym dłużej czekamy, tym większe jest ryzyko, że wybrane przez nas produkty nie będą już na półkach. Jednak czasem warto poczekać, ponieważ te największe z przecen są dopiero przed nami. Przy tym całym szaleństwie, nie zapominajmy, że większość naszych ulubionych sklepów ma swoje wersje internetowe. Może warto więc przed wyjściem z domu zrobić dobre rozeznanie w Internecie co tak naprawdę się opłaca… lub po prostu wcale z domu nie wychodzić i dokonać zakupów online. Pamiętajmy tylko, że czasem asortyment sklepów stacjonarnych nie pokrywa się z asortymentem internetowym.