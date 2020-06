Black Lives Matter w Gdańsku. Na Długim Targu protestowali przeciwko rasizmowi [zdjęcia, wideo]

Black Lives Matter w Gdańsku 6.06.2020

Protest rozpoczął się od przemowy organizatorek przy Ratuszu Głównego Miasta, po której nastąpiła symboliczna 9-minutowa cisza – dla uczczenia Floyda. Uczestnicy przeszli ulicą Długą, skandując antyrasistowskie slogany, nieśli też transparenty m.in. z hasłami Black Lives Matter (Black Lives Matter to międzynarodowy ruch wywodzący się ze społeczności afroamerykańskiej, który prowadzi kampanie przeciwko przemocy i rasizmowi), a także: "Racizm is the pandemic", "Fuck white supremacy", "Nie mogę oddychać", "Milczenie - przyzwolenie". Osoby, które wzięły udział w przedsięwzięciu miały maseczki antywirusowe na twarzach, zgromadzenie odbyło się zgodnie z przepisami.