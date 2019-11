Blackout: Hong Kong. Gra planszowa dla tych, którzy lubią myśleć [RECENZJA]

Jeśli nie graliście nigdy w „Mombasę” albo „Great Western Trail”, najpierw szybkie wprowadzenie, czego możecie się spodziewać po „Blackoucie”, który łączy to, co w obu tych grach najciekawsze. To gra, w której w każdej turze będziecie musieli podjąć wiele trudnych decyzji, przeklinając jednocześnie w myślach zły wybór sprzed 20 minut, który właśnie pokrzyżował Wam plany. W grach Pfistera dróg do zwycięstwa jest dużo, a często będziecie musieli łączyć ze sobą kilka z nich. Sytuacji nie ułatwia zbliżający się błyskawicznie koniec rozgrywki – zawsze okaże się bowiem, że zabrakło czasu na zrealizowanie wszystkich planów, a ostatnie rundy to desperacja próba urwania tylu punktów, ile tylko się da.

Tradycyjnie w grach Pfistera temat gry jest raczej tylko zasygnalizowany i można go albo zignorować kompletnie, albo dopowiedzieć sobie samemu szczegóły historii, bo autor nie jest zwolennikiem budowania klimatycznej opowieści, wychodząc zapewne z założenia, że podczas gry nie będzie czasu na analizowanie takich szczegółów. Nie inaczej jest w „Blackoucie”. Motywem przewodnim gry jest Hong Kong, który po gigantycznej awarii pogrążył się w ciemnościach i chaosie, a naszym zadaniem jest spróbować w tej rzeczywistości przeżyć i przy okazji pomóc innymi – i to właściwie jedyne informacje, jakie otrzymujemy. Wizualnie gra jest dość ciemna, co oczywiście współgra z tematyką miasta bez dostępu do elektryczności, a dzięki temu wyjątkowa i intrygująca – całość utrzymana jest głównie w czerni, z drobnymi akcentami pomarańczy i bieli.

Zarządzanie kryzysem na planszy

Zarys rozgrywki jest następujący: najpierw rzucamy specjalnymi kośćmi, by ustalić, jakie surowce będą dostępne w najbliższej rundzie. I tu od razu nowość, bo element losowości jest w nowoczesnych grach planszowych coraz rzadszy – choć oczywiście Pfister zadbał o to, by nieszczęśliwy traf móc zrekompensować umiejętnościami. Tym samym w grze nie chodzi tyle o szczęście, ile o umiejętność kreatywnego radzenia sobie z pechem. Następnie próbujemy zdobyć tyle surowców, ile to możliwe, i mądrze je zainwestować. I tu zaczynają się schody, bo opcji jest oczywiście mnóstwo – możemy rekrutować ochotników, którzy pomogą nam w kolejnych rundach, realizować zadania, by mieć dostęp do bardziej doraźnych korzyści, próbować „wyzwolić” od chaosu kolejne dzielnice, co przełoży się w końcowym rozrachunku na punkty, wreszcie zaryzykować i wysłać kilku ochotników na zwiad w niezbadane jeszcze dzielnice, by spróbować zdobyć tam niezbędne do przeżycia surowce – licząc się z tym, że nie wszyscy mogą z tego zwiadu wrócić i niekoniecznie znajdziemy to, co akurat było nam potrzebne.