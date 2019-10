Blisko 200 uczestników wzięło udział w XVIII Kaszubskim Dyktandzie w Słupsku [ZDJĘCIA,WIDEO]

- Wraz ze wszystkimi organizatorami włożyliśmy masę pracy w to przedsięwzięcie. Z artystami i opiekunami przyjechało dziś do Słupska ponad 300 osób - mówi Karolina Keller, dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 w Słupsku .

Do drugiego etapu dyktanda przeszło 53 uczestników. Jak podkreślają, w tym roku zadanie nie było proste nie tylko ze względu na tekst.

- Przygotowywałem się do niego krótko, ponieważ w tym roku było na początku października, a w poprzednich latach w połowie listopada. Nie było na przygotowania zbyt wiele czasu, a jednak czułem się dodatkowo zmotywowany - mówi Mirosław Miotk z Kartuz, który wygrał w kategorii szkół ponadpodstawowych. - To moje piąte dyktando, ale pierwszy raz wygrywam. To był trudny tekst, ale udało mi się go poprawnie napisać.

O tym, że tekst był niełatwy mówili również starsi uczestnicy dyktanda. Także tacy, dla których język kaszubski to chleb powszedni.

- To moje drugie dyktando, które wygrałem. Miało najwyższy poziom - uważa Tomasz Fopke. - Teksty Jana Trepczyka, z uwagi na to, że autor stosuje wiele neologizmów są niezmiernie trudne. Nasza grupa miała szczęście do dobrych lektorów. Była wśród nich pani Wanda Kiedrowska i Danuta Pioch i to również ich duża zasługa, że napisaliśmy to dyktando. Trepczyk jest też bardzo ważny dla mnie dlatego, że tworzył muzykę i dla naszego muzeum w Wejherowie.

Zwycięzcy:

W klasyfikacji szkół podstawowych: