BM STAL zwycięzcą Red Bull Half Court! Teraz zagra światowe finały w Belgradzie w... XV-wiecznej fortecy

Krajowe finały tej imprezy rozgrywały się w sobotę, 26 sierpnia. Dwanaście drużyn z całego kraju walczyło o awans na szczebel międzynarodowy. Wcześniej miały miejsce trzy turnieje kwalifikacyjne, które odbywały się w Krakowie, Warszawie i Gdańsku. Ostatnie rzuty oddano natomiast na terenie zabytkowej Stoczni Gdańskiej w ScrapYardzie.

– W dotychczasowych turniejach mogliśmy podziwiać już ponad 40 ekip prezentujących rożny poziom. Byli to zarówno ligowcy występujący na co dzień na różnych poziomach krajowych rozgrywek, jak i totalni amatorzy z lokalnych podwórek. Nie można nie docenić umiejętności i ligowego doświadczenia zawodowców, ale charakter i serce do walki potrafią przechylić szalę zwycięstwa na korzyść amatorów. Zwłaszcza, gdy mecz trwa zaledwie 10 minut i liczy się dosłownie każda akcja! – mówi dyrektor sportowy turnieju w Polsce, Mike Kicks.