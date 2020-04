Bogdan i Kinga Borusewiczowie chcą pozwać autorkę materiału wyemitowanego w TVP. Twierdzą, że zostali zniesławieni

Borusewiczowie twierdzą jednak, że ich goście nie sprawiają problemów i wskazują, że nigdy nie wzywano do nich policji ani straży miejskiej.

- To był materiał propagandowy - komentuje Bogdan Borusewicz. - Pani Gargas powinna zachować standardy. Informacje, które podała, są nieprawdziwe, zostały podane w oleju sugestii, że Sopot jest siedliskiem zła. Ta część dotycząca mnie oraz mojej córki, została dołączona do części na temat prezydenta Sopotu Jacka Karnowskiego. Nie miało to merytorycznie sensu, ale chodziło o zbitkę myślową, że tam gdzie rządzi Platforma Obywatelska, tam jest złodziejstwo i nadużywanie władzy. To było przygotowane w sposób niegodny. PiS przekazał ok. 2 miliardy złotych na telewizję, a nie na służbę zdrowia. Za ohydną propagandę otrzymują tam wysokie pieniądze, otrzymuje je pewnie też pani Gargas. Myślę, że będzie musiała się ze mną podzielić. Wyciągnę konsekwencje prawne na drodze sądowej - zapowiada wicemarszałek Senatu.