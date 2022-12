Bohater i szpieg. Autorzy serii komiksów „Ekspozytura Rygor” Tobiasz Piątkowski i Marek Oleksicki odkrywają losy niezwykłego Polaka

Autorów komiksów inspirowały czasy II wojny światowej

- Bo dokładnie te motywy i te czasy nas inspirowały. Udajemy się w kilka miejsc - mówi Tobiasz Piątkowski. - Nasza podróż zaczyna się we Francji, tak jak wędrówka wielu żołnierzy ewakuujących się z Polski po wrześniu 1939 roku, ale szybko przenosimy się razem z naszym bohaterem do Afryki Północnej, do Algieru. Mieczysław Słowikowski dostał od Brytyjczyków zadanie utworzenia tam regularnej siatki wywiadowczej. Ponieważ kolonie francuskie w Afryce były ogromnym źródłem zasobów, bano się, żeby pośrednio przez kolaboracyjny rząd francuski nie trafiły do III Rzeszy.

Kim był nasz bohater?

To niezwykła postać, człowiek, który całe swoje życie poświęcił służbie. Rygor to jego pseudonim. Mieczysław Słowikowski brał udział w polsko - bolszewickiej wojnie 1920 roku. Potem był na placówce dyplomatycznej. Po przegranej kampanii wrześniowej 1939 roku trafił do Francji i tam od razu zaczął działalność, zdając sobie sprawę, że trzeba pomóc polskim żołnierzom, którzy trafili na Zachód, aby dotarli tam, gdzie będą mogli kontynuować walkę, jako że Francja niespecjalnie się do tego paliła. Słowikowski przemycił tysiące żołnierzy, załatwił im dokumenty, pieniądze na podróż, fałszywe tożsamości, czasami przebranie, jeżeli było to potrzebne i legalnie lub półlegalnie wysyłał ich przez Hiszpanię, a potem przez Afrykę Północną do Anglii. Przeprowadził ogromną, tajną operację logistyczną, której ładunkiem byli żywi ludzie, a stanowiło to jedynie wstęp do jego głównego dzieła, o którym opowiadamy, czyli do utworzenia regularnej siatki wywiadowczej. Ponieważ stosunki angielsko - francuskie po prewencyjnym zniszczeniu floty francuskiej przez Brytyjczyków były bardzo napięte nie było łatwo. Kiedy Słowikowski wylądował na miejscu miał znikomy budżet i konieczność w krótkim czasie stworzenia siatki szpiegowskiej obejmującej całe Północne Wybrzeże Afryki, czyli od Maroka, po Algier, po Libię, ale doskonale sobie poradził.