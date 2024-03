Bohdan Wjunnyk na testach medycznych w Lechii Gdańsk. Podpisanie kontraktu z napastnikiem z Ukrainy coraz bliżej

Lechia interesowała się ukraińskim napastnikiem Szachtara Donieck już praktycznie od początku stycznia. Wtedy złożyła ofertę wypożyczenia napastnika. Opcja pierwokupu nie była tutaj warunkiem. Zawodnik był już blisko przenosin do Lechii, ale potem Szachtar zaczął stwarzać problemy i ostatecznie nie udało się Biało-Zielonym pozyskać Wjunnyka przed zamknięciem okna transferowego. Klub z Doniecka stawiał warunek, że zgodzi się na wypożyczenie, ale pod warunkiem, że piłkarz przedłuży kontrakt z klubem. Wjunnyk nie był zadowolony ze swojej roli w klubie i chciał jak najszybciej odejść, więc odmówił. Szachtar za to nie pozwolił na wypożyczenie do Lechii.

Wjunnyk teraz jednak pojawił się w Gdańsku, a poniedziałkowy mecz Lechii z Resovią oglądał z loży. Jak poinformował Samuel Szczygielski z portalu Meczyki piłkarz ma przejść najpierw testy medyczne. To wskazuje, że sytuacja się zmieniła. Jak się dowiedzieliśmy piłkarz twierdzi, że rozwiązał kontrakt z Szachtarem z winy klubu. To oznacza, że Lechia może podpisać z nim kontrakt w każdej chwili, czyli tak naprawdę po zakończeniu badań medycznych. Dalej całą sytuację Wjunnyk musi rozgrywać z Szachtarem, a jednocześnie FIFA może go uprawnić do gry w zespole Biało-Zielonych. Lechia przeszła podobną ścieżkę z Maksymem Chłaniem, który rozwiązał kontrakt z Zorią Ługańsk z winy klubu. Władze klubu z Ukrainy nie chciały wydać certyfikatu, ale Chłania do gry w Gdańsku uprawniła właśnie FIFA.