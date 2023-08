Bolid Alpha Tauri ORLEN F1 TEAM pod stacją benzynową ORLEN na ul. Grunwaldzkiej w Gdańsku! | WIDEO

Strategia ORLEN2030 skutecznie realizowana. Bolid F1 w Gdańsku!

- Nigdy nie oglądałem wyścigu F1 na żywo, tylko transmisję w internecie. Jest to niesamowite wrażenie w końcu, zobaczyć taką maszynę, która porusza się po całym świecie z prędkością ponad 300 km/h na własne oczy - mówi nam fan Formuły 1 spotkany przy stacji ORLEN w Gdańsku, pan Andrzej.

Obecność bolidu w różnych krajach skutecznie wspiera realizację strategii ORLEN2030, która zakłada ekspansję Grupy ORLEN głównie poza granicami Polski. Koncern posiada już znaczącą obecność na rynku czeskim, gdzie ma ponad 400 stacji paliw, stanowiących ponad 20% udziału na tamtym rynku. W innych krajach również posiada stacje, np. 90 na Słowacji, 79 na Węgrzech oraz niemal 600 w Niemczech, co sprawia, że jest jednym z 6 największych graczy na tamtejszym rynku. Ostatnio ORLEN zakupił także 266 stacji w Austrii pod marką Türmol, co zwiększa ich udział w zagranicznej sieci sprzedaży do poziomu 44%.