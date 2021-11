Bon energetyczny: 9.11.2021. Wiadomo już na czym ma polegać tarcza antyinflacyjna. Kto dostanie dopłatę do prądu, gazu, paliwa Zbigniew Biskupski

Można więc oczekiwać, że główna pomoc skoncentruje się na pierwszej połowie roku gdy rachunki za gaz i prąd w związku z sezonem grzewczym będą szczególnie dokuczliwe dla gospodarstw domowych. A co dalej, okaże się. W ocenie rządu inflacja powinna w toku roku 2022 wyhamowywać; w budżecie państwa na 2022 przyjęto, że wyniesie średnio 3,3 proc. Andrzej Muszyński / Polska Press Zobacz galerię (4 zdjęcia)

Tarcza antyinflacyjna, dopłaty do prądu, bon energetyczny - zapowiedzi wsparcia przez rząd najuboższych, którzy mają najwięcej problemów w związku z drożyzną zaczyna przybierać konkretne kształty. Ma to być bon energetyczny. Ile wyniesie, kto go dostanie, na co wyda - na razie są tylko ogóle dane w wersji projektowej. Pozbieraliśmy je, przeanalizowali i wyszło nam, że wsparcie dla góra 2 milionów gospodarstw domowych wyniesie 60-130 zł miesięcznie. Ponieważ gospodarstw domowych jest ok. 13,6 mln, jak łatwo policzyć dostanie bon energetyczny co siódme.