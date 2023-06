Bory Tucholskie na weekend. 19 najlepszych atrakcji lasów i okolic dla dzieci i dorosłych, od rejsu statkiem pirackim po polskie Stonehenge

Bory Tucholskie – idealne na weekendową wycieczkę

Bory Tucholskie to region bardzo atrakcyjny turystycznie. Wprawdzie z drzew rosną tu głównie sosny, ale na turystów czekają liczne dodatkowe atrakcje, jak piękne widoki, rzeki, jeziora (ze spływami kajakowymi), a także głęboki relaks, jaki może dać tylko wypoczynek na łonie przyrody, z dala od wielkich metropolii.

Bory Tucholskie to jeden z największych i najpiękniejszych kompleksów leśnych w Polsce. Zajmuje ponad 3 tys. km kwadratowych w dorzeczu Brdy i Wdy, z czego większość zajmują bory sosnowe. To z jednej strony kraina dzikiej przyrody, po której biegają swobodnie jelenie czy dziki, a z drugiej obszar przenikania się kilku regionalnych kultur, w tym Borowiaków, Kociewiaków, Kaszubów i Krajniaków.

Gdzie dokładnie leżą Bory Tucholskie?

Bory Tucholskie leżą na pograniczu woj. kujawsko-pomorskiego i pomorskiego. Największą miejscowością na terenie samych Borów jest Tuchola, a pobliskie miasta to np. Grudziądz, Starogard Gdański, Chojnice i Koronowo. W samych Borach Tucholskich znajdują się też mniejsze miejscowości, jak Osiek, Czarna Woda czy słynne dzięki swej nazwie Swornegacie.

Park Narodowy Bory Tucholskie. Ile kosztuje wstęp?

Część terenu Borów Tucholskich z ważnymi przyrodniczymi atrakcjami zajmuje wyjątkowo malowniczy park narodowy z siedzibą w Charzykowach. Trzeba pamiętać, że wstęp do parku nie jest darmowy – na szczęście dziury w kieszeni też nie wyrywa. Bilet normalny kosztuje 6 zł, ulgowy 32 zł.

Noclegi w Borach Tucholskich

Nocleg w okolicy Borów Tucholskich najłatwiej znaleźć w samej Tucholi, Chojnicach czy Swornegaciach. Najwięcej ofert to agroturystyk i domki do wynajęcia.

Noc w prostym pokoju 2-osobowym w pensjonacie lub domku w Borach Tucholskich albo ich bliskim sąsiedztwie może kosztować ok. 150-300 zł, nocleg na polu namiotowym to wydatek rzędu 15-30 zł od osoby, podobnie spanie w przyczepie kempingowej. Podłączenie prądu na kempingu kosztuje ok. 20-30 zł za dobę.