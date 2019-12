Boże Narodzenie 2019. Jak będą otwarte sklepy w Wigilię, Boże Narodzenie 2019 i Sylwestra?

Boże Narodzenie 2019. Kiedy zrobić zakupy na święta? Jak będą otwarte sklepy w ostatnie dwie niedziele, w Wigilię, Boże Narodzenie, Sylwestra i Nowy Rok?

Jak będą otwarte sklepy przed świętami, w niedziele, w Wigilię i Boże Narodzenie? Zgodnie z ustawą o zakazie handlu w siódmym dniu tygodnia, w 2019 roku zakupy możemy robić tylko w ostatnią niedzielę każdego miesiąca. Wyjątkiem jest grudzień. Sklepy będą otwarte jeszcze w dwie kolejne niedziele: 22 i 29 grudnia. A jak grafik sklepów będzie wyglądał w Wigilię, w święta i sylwestra? Znów, według przepisów, handel w Wigilię dozwolony jest maksymalnie do godz. 14. Określa to art. 8 ustawy o ograniczeniu handlu. Godzinny otwarcie sklepów w okresie świątecznym BIEDRONKA - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK

Dzień przed Wigilią, a więc 23 grudnia, zakupy w Biedronce będzie można zrobić co najmniej do godz. 22. Znacznie krócej sklepy będą otwarte już w samą Wigilię, 24 grudnia, bo tylko do godz. 13. Na zrobienie zapasów sylwestrowych będzie z kolei czas do godz. 19. Szczegółowy harmonogram pracy sklepów sieci Biedronka w okresie świątecznym i sylwestrowym:

23 grudnia – godziny pracy sklepów wydłużone co najmniej do godz. 22:00 (część placówek będzie pracować dłużej, jeśli standardowo są czynne dłużej np. do godz. 23:00)

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 13:00

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 19:00

1 stycznia – sklepy nieczynne

TESCO - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK

Podobnie jak w przypadku Biedronki, sklepy sieci Tesco będą czynne w Wigilię, 24 grudnia, do godz. 13. Z kolei w sylwestra, 31 grudnia, swoje podwoje zamkną dla klientów już o godz. 18. Jak dokładnie będą działać sklepy sieci Tesco? 23 grudnia – standardowe godziny otwarcia

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 13:00

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 18:00

1 stycznia – sklepy nieczynne

LIDL - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK

Sklepy sieci Lidl będą czynne w Wigilię jeszcze krócej niż Biedronka i Tesco. 24 grudnia zakupy będzie można zrobić w nich tylko do godz. 12:30, natomiast 31 grudnia – do godz. 18. Szczegółowy harmonogram pracy sklepów sieci Lidl w okresie świąteczno-noworocznym: 23 grudnia – standardowe godziny otwarcia

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 12:30

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 18:00

1 stycznia – sklepy nieczynne

NETTO - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK

Sklepy Netto otwarte będą do 21 grudnia, będą czynne w standardowych porach, tj. od godz. 6 do godz. 22. W kolejną niedzielę handlową, 22 grudnia, sprawunki zrobimy w godz. 8-21, zaś 23 grudnia – w godz. 6-22.

Na ostatnie przedświąteczne zakupy w sklepach Netto klienci mają szansę jeszcze w wigilijny wtorek, 24 grudnia, w godz. 6-13, w sylwestra zaś w godz. 6-17. Szczegółowy harmonogram pracy sklepów sieci Netto w okresie świąteczno-noworocznym: do 21 grudnia – sklepy czynne w godz. 6-22

22 grudnia (niedziela) – sklepy czynne w godz. 8-21

23 grudnia – sklepy czynne w godz. 6-22

24 grudnia – sklepy czynne w godz. 6-13

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-28 grudnia – sklepy czynne w godz. 6-22

29 grudnia (niedziela) – sklepy czynne w godz. 8-21

30 grudnia – sklepy czynne w godz. 6-22

31 grudnia – sklepy czynne w godz. 6-17

1 stycznia – sklepy nieczynne CARREFOUR - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK

23 grudnia – standardowe godziny otwarcia

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 13:00

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 18:00

1 stycznia – sklepy nieczynne

AUCHAN - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK 23 grudnia – sklepy czynny do godz. 22:00

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 13:00

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 18:00

1 stycznia – sklepy nieczynne KAUFLAND - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK 23 grudnia – standardowe godziny otwarcia

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 13:00

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 18:00

1 stycznia – sklepy nieczynne

ŻABKA - WIGILIA, BOŻE NARODZENIE, SYLWESTER, NOWY ROK

W świetle prawa, handel w święta, podobnie jak w niedziele niehandlowe jest zabroniony. Franczyzobiorcy np. tacy jak Żabka, mogą jednak skorzystać z dopuszczonej przez ustawę możliwości prowadzenia w tych dniach sprzedaży osobiście. Decyzję o otwarciu sklepu podejmą sami franczyzobiorcy, a informacje o godzinach otwarcia będą dostępne w poszczególnych sklepach. Jak będą czynne niektóre galerie handlowe w Trójmieście? GDAŃSK * Forum Gdańsk, Targ Sienny 7,Gdańsk * Galeria Handlowa Madison, Gdańsk, ul. Rajska 10

22 grudnia - niedziela handlowa (galeria czynna w godz. 10.00 - 20.00)

24 grudnia (od godz. 10.00 do godz. 13.30) - zmienione godziny funkcjonowania

25 i 26 grudnia - galeria będzie nieczynna

29 grudnia - niedziela handlowa (galeria czynna w godz. 10.00 - 20.00)

31 grudnia (od godz. 10.00 do godz. 16.00) - zmienione godziny funkcjonowania

* Centrum Handlowe Manhattan, al. Grunwaldzka 82, Gdańsk-Wrzeszcz * Galeria Bałtycka, aleja Grunwaldzka 141, Gdańsk

19-23 grudnia - wydłużone godziny otwarcia do godz. 22:00 (w nd. do 21:00),

do 23 grudnia - wydłużone godziny otwarcia Carrefoura 8:00 - 22:30 (15, 22 grudnia do 9:00 - 21:30)

24 grudnia (Wigilia) 9:00 - 13:30, Carrefour do 13:00

25 grudnia (Boże Narodzenie)

26 grudnia (Boże Narodzenie)

31 grudnia (Sylwester) 9:00 - 17:00, Carrefour do 18:00 * Centrum Handlowe Morena, ul. Schuberta 102 A, Gdańsk

* Designer Outlet Gdańsk ( znany dawniej jako Fashion House Outlet Centre) Gdańsk, Przywidzka 8

* Park Handlowy Matarnia. Złota Karczma 26 24 grudnia - Wigilia 09:00 - 12:00

25 grudnia - Boże Narodzenie (1. dzień Świąt) Zamknięte

26 grudnia - Boże Narodzenie (2. dzień Świąt) Zamknięte

31 grudnia - Sylwester 09:00 - 16:00

01 stycznia - Nowy Rok Zamknięte

06 stycznia - Trzech Króli Zamknięte

* Galeria Metropolia we Wrzeszczu 24 grudnia

Galeria 9:00-13:00

Helios - zgodnie z repertuarem 25 grudnia

Galeria - zamknięte

Helios - zgodnie z repertuarem 26 grudnia

Galeria - zamknięte

Helios - zgodnie z repertuarem

Stacja Food Hall 15:00-00:00

Crazy Cart 12:00-20:00 31 grudnia

Galeria 9:00-17:00

Helios - zgodnie z repertuarem

Stacja Food Hall 9:00-2:00 1 stycznia

Galeria - zamknięta

Helios - zgodnie z repertuarem

Burger King 13:00-21:00

Pierogi i Spółka 12:00-17:00

Stacja Food Hall 15:00-00:00 * Centrum Handlowe Auchan, Szczęśliwa 3, Gdańsk 23 grudnia – sklepy czynny do godz. 22:00

24 grudnia – sklepy czynne do godz. 13:00

25-26 grudnia – sklepy nieczynne

27-30 grudnia – standardowe godziny otwarcia

31 grudnia – sklepy czynne do godz. 18:00

1 stycznia – sklepy nieczynne

* Galeria Zaspa aleja Rzeczypospolitej 33, Gdańsk (dawne ETC Gdańsk zamieniło się w Galerię Zaspa, by nawiązać do lokalizacji obiektu w tej dzielnicy Gdańska) * Centrum Osowa, Spacerowa 48, Gdańsk

GDYNIA * Centrum Handlowe Klif Gdynia, Al. Zwycięstwa 256

* Centrum Handlowe "Batory" w Gdyni przy skrzyżowaniu dwóch głównych ulic miasta: Władysława IV i 10 Lutego * Centrum handlowe Riviera na gdyńskim Wzgórzu Świętego Maksymiliana



