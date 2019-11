Boże Narodzenie 2019. Jakie owoce i warzywa na świąteczny stół? [TOP 10 potraw]

Wigilijna zupa migdałowa Składniki: 100 g migdałów 100 g ryżu litr mleka łyżeczka cukru lub miodu 1/2 łyżeczki cynamonu laska wanilii 50 g płatków migdałowych sól do smaku Sposób przygotowania Migdały obierz z łupin. Aby usunąć skórkę z migdałów, sparz je wrzątkiem. Odczekaj chwilę (ok. 10 minut). Następnie należy schłodzić je i odcedzić. Po chwili wystarczy nacisnąć kciukiem i palcem wskazującym na spiczastą część, a migdał sam wyskoczy ze skórki. Tak przygotowane migdały zmiel w elektrycznym młynku do kawy lub zmiksuj przy pomocy blendera na gruby pył. Ryż ugotuj w lekko osolonej wodzie według instrukcji zamieszczonej na opakowaniu. Zagotuj mleko z dodatkiem zmielonych migdałów, wanilii, cukru/miodu i cynamonu. Dodaj ugotowany ryż oraz rodzynki i gotuj jeszcze przez 3 minuty.

https://pixabay.com