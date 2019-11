Boże Narodzenie 2019. Na organizację świąt wydamy średnio 1700 zł. To o kilkaset zł więcej niż przed rokiem

- Kwota ta obejmuje nie tylko wydatki, związane z przyrządzeniem świątecznych potraw, ale też z zakupem prezentów, ozdób do domów i naszych odświętnych strojów - kontynuuje Anna Karasińska.

Na samą żywność i prezenty wydamy w tym roku średnio 1250-1300 zł, a więc o ok. 10 proc. więcej niż w ubiegłe święta - mówi w rozmowie z „Dziennikiem Bałtyckim” dr Andrzej Faliński, ekspert ds. handlu i rynku detalicznego. - Przyczynia się do tego w pierwszej kolejności wzrost cen żywności. Jak wynika z najnowszych danych, inflacja znajduje się obecnie na poziomie ok. 6-7 proc.