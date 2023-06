Bracia zostali zatrzymani za posiadanie narkotyków. Jeden z nich jest nauczycielem w gdańskiej szkole

Zatrzymano dwie osoby, które posiadały znaczne ilości narkotyków

Policjanci zajmujący się zwalczaniem przestępczości narkotykowej podczas swojej pracy zdobyli informację na temat mieszkańców jednej z dzielnic Gdańska. Kryminalni zajęli się tą sprawą i w miniony wtorek, 30 maja pojechali sprawdzić mieszkanie.

Gdy byli na miejscu, już na klatce schodowej wyczuli charakterystyczny zapach marihuany. W mieszkaniu, z którego wydobywał się zapach, kryminalni zastali 33-letniego gdańszczanina, a podczas kontroli funkcjonariusze ujawnili i zabezpieczyli amfetaminę. Podczas trwających czynności, do mieszkania wszedł inny 41-letni mężczyzna, jak się okazało brat 33-latka. Z pokoju, który zajmował, dobiegał intensywny zapach marihuany. Kryminalni szczegółowo sprawdzili także to pomieszczenie i ujawnili kolejne narkotyki.

Mężczyźni zostali zatrzymani i trafili do policyjnego aresztu. Na miejscu policjanci z grupy dochodzeniowo-śledczej przeprowadzili oględziny, a policyjny technik sporządził dokumentację fotograficzną. Zabezpieczone narkotyki przesłano do badań biegłemu sądowemu. Przeprowadzona ekspertyza wykazała, że narkotyki ujawnione w pokoju 33-latka to 21 porcji amfetaminy, natomiast 41-latek, nauczyciel jednej z gdańskich szkół miał w swoim pokoju 62 porcje marihuany.