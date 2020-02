Brak chętnych na ostatnią część pakietu wierzytelności po spółce Amber Gold. Pokrzywdzeni jeszcze będą musieli poczekać na pieniądze

Przemek Świderski

Żadna z ok. 90 firm windykacyjnych, do których przesłana została informacja o wystawieniu na sprzedaż ostatniego elementu majątku niesławnej gdańskiej „złotej” spółki nie przygotowała swojej oferty. Dopóki nie znajdzie się kupiec na wyceniane na 849 tysięcy złotych zobowiązania finansowe dłużników Amber Gold, kilkanaście tysięcy pokrzywdzonych nie otrzyma zwrotu swoich pieniędzy. Nawet kiedy wypłaty wreszcie ruszą, będą mogli liczyć na ok. 10 procent straconych pieniędzy.