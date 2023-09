Brak ciepłej wody w Gdańsku. Awaria w elektrociepłowni. Wszystko ma wrócić do normy nad ranem

Czytelnicy alarmują nas o braku ciepłej wody w Gdańsku. Problemy pojawiły się jeszcze w ciągu dnia na Oruni Górnej. Informacje o spadku temperatury wody bieżącej lub o tym, że woda jest w ogóle nie podgrzana stopniowo zaczęły się pojawiać również z innych dzielnic, tych najwyżej położonych: Łostowic, Piecek i Migowa.

Bardzo trudno uzyskać informację na temat awarii z Gdańskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, choć nie wynika to z braku kontaktu a z bardzo niewygodnych jego form. Dzwoniąc na całodobową infolinię pod numer 993, po wysłuchaniu bardzo rozbudowanej informacji RODO i wybraniu odpowiedniej cyfry na klawiaturze, możemy usłyszeć, że:

„[…] w związku z ponowną awarią w elektrociepłowni należącej do grupy PGE mogą wystąpić zakłócenia w dostawie ciepłej wody i ogrzewania do odbiorców w Sopocie oraz w Gdańsku we wszystkich dzielnicach. Zakłócenia potrwają do wczesnych godzin rannych”.