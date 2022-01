Brak dojazdu do domu i to pomimo prawomocnego wyroku sądu. Bezradność i wołanie o pomoc mieszkańca Gdańska Kamil Kusier

Czy można posiadać dom, ale nie posiadać do niego drogi dojazdowej? Tak. Choć brzmi to dosyć absurdalnie, to z takim problemem zmaga się Jacek Cywiński, mieszkaniec ul. Na Zboczu, który od 8 lat ma zablokowany dojazd do własnej posesji. Powód? Sąsiad pod jego nieobecność wzniósł płot oraz zamontował bramę, która na dobre w 2014 roku zamknęła jedyną drogę dojazdową do domu.