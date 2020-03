Brak miejsc na kawarantanne, więc studenci zostali poproszeni o zabranie rzeczy i opuszczenie akademików. Nie kryją oburzenia

12 marca, w związku z decyzją o zawieszeniu działalności dydaktycznej uczelni wyższych, Główny Inspektor Sanitarny zarekomendował, by studenci i doktoranci, którzy mają możliwość innego zakwaterowania, opuścili akademiki. W domach studenckich mogą pozostać żacy z zagranicy.

Od poniedziałku 16 marca w akademikach, m.in. tych należących do Uniwersytetu Gdańskiego, ma trwać reorganizacja zakwaterowania, tak by wyłączyć miejsca, które w razie potrzeby będą mogły zostać przeznaczone na kwarantannę. Niektóre z domów studenckich mogą zostać przejęte przez służby medyczne i sanitarne. W związku z tym wszystkie osoby, które wyjeżdżają do swoich domów, proszone są o zabezpieczenie swoich rzeczy osobistych na czas nieobecności.