Brakuje krwi w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku. Sytuacja jest poważna i potrzebna jest pomoc dawców

To problem, który wraca każdego roku w sezonie letnim, kiedy dochodzi do większej liczby wypadków, a stali dawcy wyjeżdżają na wakacje. Tym razem sytuacja staje się jednak naprawdę poważna.

- Pilnie poszukiwani krwiodawcy grup krwi: 0 RhD minus, A RhD minus, B RhD minus, AB RhD minus, a także 0 RhD plus i B RhD plus. Pamiętajcie, choroby i wypadki nie mają urlopu! Zapraszamy do najbliższego punktu krwiodawstwa – apelują przedstawiciele Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku.

Gdzie oddać krew?

Rejestracja dawców w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Gdańsku przy ul. Hoene Wrońskiego 4 odbywa się w poniedziałki, środy i piątki w godz. 7.15-14, we wtorki i czwartki w godz. 7.15-17.15 oraz w soboty w godz. 7.15-13.

Krew oddawać można także w oddziałach terenowych stacji krwiodawstwa.