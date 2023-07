Bramkostrzelny Luis Fernandez Teijero zamienił Wisłę Kraków na Lechię Gdańsk. Pierwszy transfer nowego właściciela

Letnie transfery Lechii Gdańsk 2023

- To wielkie osiągnięcie, że Luis zgodził się dołączyć do zespołu Lechii Gdańsk. Jego przybycie pokazuje jakie są nasze ambicje – jako, że zamierzamy stworzyć na nowo ambitną drużynę, która pozwoli nam wrócić do Ekstraklasy tak szybko, jak to możliwe. Jestem bardzo wdzięczny Luisowi, że zaakceptował to wyzwanie oraz rolę lidera naszej drużyny - komentuje Paolo Urfer, nowy prezes Lechii Gdańsk.