Branża hotelarska powoli się odmraża. Większość trójmiejskich hoteli szykuje się do ponownego otwarcia

W ramach drugiego etapu odmrażania gospodarki rząd ogłosił, że od 4 maja hotele mogą ponownie zacząć przyjmować gości, jednak wszelkie miejsca noclegowe wciąż obowiązują duże ograniczenia. Ministerstwo Rozwoju we współpracy z Głównym Inspektorem Sanitarnym oraz przedstawicielami zainteresowanych środowisk przedstawiło listę wymogów dla funkcjonowania branży hotelarskiej.

Nadal nie mogą funkcjonować hotelowe restauracje, strefy wellnes, ani sale zabaw dla dzieci, chyba że goście zechcą wynająć je na wyłączność. Do pokoi nie wolno wpuszczać niezameldowanych gości, a w łazienkach używać hotelowych suszarek. Ponadto czas spędzony w recepcji należy ograniczyć do minimum i w miarę możliwości wszelkie kontakty z personelem hotelu zastąpić telefonami i pocztą e-mailową.

Wśród zaleceń znajdują się również tak oczywiste zasady, jak noszenie maseczek, dezynfekcja rąk czy zachowanie odpowiedniej odległości.

Nad zachowaniem wszystkich rygorów reżimu sanitarnego usilnie pracuje m.in. hotel Fama Residence Old Town Gdańsk, który poza montażem pleksi nad ladą recepcyjną i ozonowaniem pokoju planuje wprowadzić również meldunek w trybie online.

Wiele krajowych obiektów czas od 31 marca wykorzystało na remonty czy przebudowy. Na reorganizację hotelowej przestrzeni zdecydował się m.in. gdański Radisson Blu Hotel. Chociaż dokonywanie rezerwacji jest już możliwe to nie jest powiedziane, że otwarcie hotelu będzie na tyle opłacalne, by zrobić to już w maju.