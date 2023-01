Branżowe Oddziały Wojskowe. Grzegorz Pellowski: "Będą zajęcia z zakresu pieczenia chleba poligonowego"

Co dla Pomorskiej Izby Rzemieślniczej Małych i Średnich Przedsiębiorstw oznacza ten projekt i podpisanie umowy z Komendą Portu Wojennego Gdynia?

To jest realizacja projektu, który umożliwiło Ministerstwo Obrony Narodowej - od niedługiego czasu szkoły mają możliwość zawierać takie umowy. Ich celem jest kształcenie młodzieży w kierunku profilu wojskowego. W tej chwili jesteśmy w trakcie rekrutowania młodzieży do klas mundurowych. Będziemy chcieli szkolić młodzież w takich kierunkach jak kucharz, piekarz. To projekt pilotażowy. Jest jeszcze dużo niewiadomych i sami będziemy się tego uczyć.

Jak wygląda taka rekrutacja?

Dokonaliśmy już naboru. I to spośród młodzieży, która już uczęszcza do szkoły. Przykładowo ktoś zgłosiłby się do szkoły celem nauki zawodu piekarza i my teraz mamy możliwość zaproponowania - "Czy chciałbyś dodatkowo być w klasie mundurowej?" - Niektórzy jednego dnia deklarują, że są zainteresowani, a drugiego dnia rezygnują, albo się nie zdecydowali, a teraz znowu chcą. To są młode osoby. Trzeba bardzo ostrożnie i umiejętnie rozmawiać. To bardzo delikatne tematy.