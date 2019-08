Broendby Kopenhaga ograło Lechię Gdańsk, a później dostało... łomot

Piłkarze Lechii Gdańsk stoczyli z Broendby Kopenhaga dwa ciekawe boje. Przed własną publicznością zaprezentowali się zdecydowanie lepiej, pokonując rywala 2:1. Niestety, w rewanżu, po dogrywce, przegrali z rywalem 1:4, choć wynik nie do końca odzwierciedla to, co działo się na boisku. To na pewno nie było spotkanie pozbawione emocji.

Lechia nie zdołała przebić muru w Kopenhadze, ale nawet jeśli udałoby się jej to uczynić, prawdopodobnie zatrzymałaby się na kolejnej przeszkodzie. Poziom prezentowany przez portugalski zespół SC Braga był bowiem znacznie wyższy. A piłkarze z Kopenhagi przekonali się o tym dobitnie. W dwumeczu tych drużyn ekipa z Półwyspu Iberyjskiego pokonała duński team 7:3 (4:2, 3:1), co uwypukla różnicę klas zespołów.

- Jestem rozczarowany, bo mieliśmy ochotę awansować, ale nie wystarczyło to na Broendby. W dwumeczu pokazaliśmy się z niezłej strony, ale to dla mnie małe pocieszenie. Stać nas było na awans - mówił po meczu Piotr Stokowiec, szkoleniowiec Lechii.