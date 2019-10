Budka Suflera w Ergo Arenie 11.10.2019

Siedem miast, największe sale koncertowe, ponad sto tysięcy widzów. To najlepsza forma na świętowanie 45. lecia pracy artystycznej zespołu. Cztery dekady wypełnione przebojami Budki. To stos nagród, niezliczone hity na listach przebojów, 15 studyjnych albumów i tysiące koncertów na całym świecie. Zapowiadająca powrót trasa koncertowa to niewątpliwie jedno z największych wydarzeń muzycznych 2019 roku nie tylko dla fanów kapeli, ale także dla wszystkich, którzy kiedykolwiek nucili utwory jednego z najbardziej utytułowanych polskich zespołów.

Z okazji jubileuszu zespół zaprosił do udziału w koncertach związanych z Budką Suflera gości, w tym Izabelę Trojanowską, która zaśpiewa doskonale wszystkim znane m.in. "Wszystko czego dziś chcę" i "Tyle samo prawd ile kłamstw" oraz Urszulę w której wykonaniu usłyszymy m.in. "Dmuchawce, latawce, wiatr" i "Luz blues w niebie same dziury". Będzie to także pierwsza okazja do usłyszenia na żywo Roberta Żarczyńskiego - nowego wokalisty Zespołu oraz gitarzystów Darka Bafeltowskiego i Piotra Bogutyna. Na swoich stałych stanowiskach zagrają Romuald Lipko, Tomasz Zeliszewski i Mieczysław Jurecki.

Budka Suflera w Trójmieście

data: 11 października

godzina: 19:00

mejsce: Ergo Arena

Budka Suflera – wielki powrót zespołu po latach