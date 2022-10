Budowa lodołamaczy dla RZGW Gdańsk została zakończona. W ramach umowy RZGW w Gdańsku dostało 4 nowe jednostki

RZGW w Gdańsku z nowymi lodołamaczami. Zbudowano 4 nowe jednostki

Umowa między RZGW w Gdańsku a Morską Stocznią Remontową Gryfia S.A w Szczecinie została podpisana już w 2017 roku. Na jej postawie szczecińskie przedsiębiorstwo zobowiązało się do zbudowania 4 nowych jednostek. Do oddania do użytku ostatniej z nich minęło 5 lat, a jak zaznaczano podczas konferencji, czas przeznaczony na realizację zamówienia nie został przekroczony. Jest to o tyle ważne, że produkcja w znacznej części przypadła na okres pandemiczny, co zwiększyło koszty materiałów potrzebnych do budowy maszyn, a jednocześnie liczba zakażeń eliminowała pracowników do czynnej pracy. Dwie jednostki zostały oddane do użytku już w 2020 roku, są to lodołamacze "Puma" i "Narwal". Dwie kolejne, "Nerpa" i "Manat" oddano rok później. Koszt całej inwestycji wyniósł 79. 2 mln złotych, z czego 85 procent zostało sfinansowanych z Funduszu Spójności w ramach Pro Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.