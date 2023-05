Budowa nowego terminalu Baltic Hub w Porcie Gdańsk. Kontur nowego nabrzeża już wyłonił się z morza. ZDJĘCIA

Trwa budowa nowego terminalu Baltic Hub w Gdańsku

Budowa projektu T3 jest realizowana w dwóch etapach. W pierwszej fazie konsorcjum firm Budimex i DEME wybuduje 36-hektarowy terminal obok Terminalu 1. Ten nowy obszar terminalu, który zostanie ukończony do pierwszej połowy 2024 r., zostanie w całości odzyskany z morza. Zwiększy to zdolności przeładunkowe Baltic Hub o 1,5 mln TEU do 4,5 mln TEU rocznie.

W drugiej fazie rozpocznie się budowa ściany nabrzeża o długości 717 metrów i głębokości 17,5 metra. Ma się rozpocząć na początku 2023 r., a zakończyć w drugim kwartale 2025 r.